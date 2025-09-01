Es müsste schon eine echte Sensation her, damit der VfR Baumholder am Dienstag die vierte Verbandspokalrunde übersteht. Der TSV Schott Mainz ist schon ein sehr, sehr dickes Brett. Einen Plan hat VfR-Trainer Christian Schübelin natürlich trotzdem.

Eng ging es zu vor knapp drei Jahren, als der TSV Schott Mainz zum letzten Mal Gast des VfR Baumholder war. Mit Mühe und einem starken Torwart gewannen die Mainzer 2:1 auf dem Kunstrasen in Baumholder. Dennis Kaucher schoss das Tor für die Westricher.

Kaucher kickt längst nicht mehr für den VfR, und auch ansonsten ist das Duell vor drei Jahren kaum mit dem zu vergleichen, das am Dienstag (19.30 Uhr) über die Bühne gehen wird. Vor drei Jahren war der VfR Baumholder eine Spitzenmannschaft in der Verbandsliga und Schott „nur“ Oberligist. Beide Teams wurden am Saisonende in ihren Spielklassen Meister. Heute trennen den Landesligisten aus Baumholder und den Regionalligisten aus Mainz drei Klassen – Welten also. Und so hält Christian Schübelin, der Baumholderer Trainer, auch so nüchtern wie ehrlich fest: „Nein, wir rechnen uns eigentlich nichts aus.“

„Für uns wird das ein Training unter Wettkampfbedingungen, eine brutale Laufeinheit, bei der wir uns hoffentlich gut verkaufen.“

VfR-Coach Christian Schübelin

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Baumholderer nicht alles geben möchten und werden, Schübelin mag sich nur keinen unrealistischen Träumereien hingeben. Er betont: „Für meine Jungs ist das natürlich schon ein Highlight, aber wir haben es mit einer der besten Mannschaften im Südwesten überhaupt zu tun. Da kicken Leute unter Halbprofibedingungen.“ Für den Baumholderer Coach steht fest: „Für uns wird das ein Training unter Wettkampfbedingungen, eine brutale Laufeinheit, bei der wir uns hoffentlich gut verkaufen.“

Taktisch ist die Sache für Schübelin eine leichte Übung. Räume eng machen, so lange wie möglich die Null halten, Konter beziehungsweise Nadelstiche setzen und Standardsituationen herausarbeiten steht auf dem Vorgabenplan des VfR. „Und natürlich hoffen wir, dass sie uns nicht ganz ernst nehmen“, sagt Schübelin.

Auf Pokalsieg-Hattrick folgte Final-Niederlage gegen den FKP

Doch genau das ist beim TSV Schott Mainz eher nicht zu erwarten. Der Verbandspokal genießt bei dem Regionalligisten einen gewaltigen Stellenwert. Viermal in Folge waren die Mainzer im Endspiel, und nach einem Titelhattrick 2022, 2023 und 2024 setzte es in diesem Jahr gegen den FK Pirmasens die erste Finalniederlage. In den Allerwertesten habe man sich beim TSV Schott Mainz ob dieser Niederlage gebissen, weil dadurch die erste DFB-Pokal-Hauptrunde verpasst wurde, erzählt ein Schott-Insider. Und der zweite Biss ins eigene Hinterteil folgte auf dem Fuß, als Bezwinger FK Pirmasens das superattraktive Los Hamburger SV zog. Keine Frage, in Baumholder möchte sich der TSV Schott nicht ein drittes Mal in kurzer Zeit irgendwohin beißen, der Regionalligist will wieder ins Finale – und dort auch gewinnen.

Schübelin nimmt die Partie eher als Testlauf mit voller Kapelle. „Wir wollen schon sehen, wie groß der Abstand tatsächlich zu einer einige Ligen höher spielenden Mannschaft ist“, sagt der Coach und stellt klar: „Bei allem Realismus, was das Ergebnis angeht. Ich will von meinen Jungs eine Top-Leistung sehen. Denn klar ist doch, wer in diesem Spiel positiv auffällt, der hat beste Chancen, in der Landesliga eine tragende Rolle zu spielen.“