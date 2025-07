Der VfR Baumholder und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein haben die dritte Runde im Fußball-Verbandspokal erreicht. Beide Vereine gewannen gegen klassentiefere Gegner klar. Die Blau-Weißen setzten sich 4:0 beim TuS Hoppstädten durch, während der VfR den SC Birkenfeld mit 8:0 auseinandernahm.

TuS Hoppstädten – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 0:4 (0:1). Nur zu Beginn hielt der A-Klassist die Partie gegen die eine Etage höher angesiedelten Blau-Weissen offen, die allerdings schon da die besseren Möglichkeiten besaßen. Casmir Mbachu traf per Kopf die Latte (12.), ehe TuS-Torwart Christopher Höhn erneut gegen Mbachu in höchster Not rettete (13.). Es dauerte bis zu 34. Minute, ehe die Gäste in Führung gingen. Mbachu bediente Ibrahim El-Saleh, der einnetzte. Der TuS Hoppstädten reklamierte abseits, aber das Schiedsrichtergespann um die Unparteiische Anika Schulz (TuS Rötsweiler-Nockenthal) befanden den Treffer für korrekt. Auch beim 2:0 für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (47.) wähnten die Hoppstädtener den erneuten Torschützen El-Saleh nach Zuspiel von Thomas Szöllösi im Abseits. Jochen Hornberger reklamierte und wurde mit der „Gelben Karte plus“, also einer Zeitstrafe, belegt (48.). Eine Viertelstunde später machte El-Saleh seinen Dreierpack perfekt. Diesmal wurde er vom Maksym Ryzhenko bedient (63.). Mbachu erhöhte nach Vorlage von Keeper Felix Roth noch auf 4:0 (68.).

VfR Baumholder – SC Birkenfeld 8:0 (2:0). Das Ergebnis schmeichelte dem SCB noch. Landesligist VfR Baumholder war vor 150 Zuschauern im Brühl-Stadion viel zu stark für die Mannschaft von Pascal Geibel. Die Birkenfelder liefen über 90 Minuten der Musik hinterher, schafften es nie, defensive Kompaktheit herzustellen, schalteten bei Ballverlust schlecht nach hinten um und waren infolgedessen oft offen wie das berühmte Scheunentor. Hinzu kam, dass sich die Baumholderer spielfreudig zeigten. Bei ihnen ging alles zwei, drei Zacken schneller als beim SCB.

Allerdings betrieben die Baumholderer zunächst regelrechten Chancenwucher. „Macht bitte endlich die Dinger weg“, motzte Marius Gedratis, der – ohne groß dabei gestört zu werden – viele schöne Pässe spielte. Er selbst hatte mit einem Freistoß an den Innenpfosten Pech (9.). Weil der VfR bei der Chancenverwertung schluderte und Maximilian Benzel bis auf eine Ausnahme wirklich großartig hielt, war die Partie bis kurz vor der Pause ergebnistechnisch sogar offen. Nur der links offensiv aufgebotene Jonas Brenner war erfolgreich. Er köpfte eine Gedratis-Ecke zum 1:0 ins Tor (15.). Davor und danach versemmelten Fineas Allnoch (5./32.), Fabian Moorhead (14.), Gedratis (14.), Danny Lutz (25./36.), Niklas Alles (27.) und Brenner (34.) beste Möglichkeiten oder scheiterten an Benzel.

Der SCB war ohnehin total unterlegen, und so kam es der Entscheidung gleich, als der bereits verwarnte Jan-Luca Willrich auch noch die Gelb-Rote Karte kassierte. Nachdem Brenner an Benzel gescheitert war, wollte Lutz im Nachsetzen einschießen, wurde von Willrich aber acht Meter vor dem Tor gefoult. Neben dem Platzverweis gab es auch noch Elfmeter für den VfR. Niklas Alles verwandelte zum 2:0 (42.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Baumholderer gegen den dezimierten Gegner kurzen Prozess. Der Landesligist zog noch einmal das Tempo an und nutzte die Räume zu schönen Angriffsaktionen. Bis zur 54. Minute schraubte der VfR das Resultat auf 5:0. Alles per (haltbarem) Freistoß (50.), Allnoch auf Vorlage von Brenner (52.) und Lutz nach tollem Gedratis-Pass (54.) erzielten die Tore. Brenner traf nur eine Minute nach dem 5:0 die Latte (55.), ehe der eingewechselte Ismael Magassa per Doppelpack auf 7:0 stellte (61./71.). Weitere Chancen vereitelte wieder Benzel.

Acht Minuten vor Schluss sah der erste kurz zuvor eingewechselte Lucas Alvez da Silva die „Gelbe Karte plus“, musste also für zehn Minuten vom Feld. In Gleichzahl packte Lutz noch das 8:0 drauf (84.).