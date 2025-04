Zum dritten Mal in Folge hat der VfL Rüdesheim das Finale um den Fußball-Kreispokal erreicht. Im Halbfinale setzten sich die Schützlinge von Spielertrainer Baris Yakut souverän in Oberhausen durch.

Mit einem überraschend klaren 3:0 (1:0)-Erfolg beim SV Oberhausen hat der VfL Rüdesheim das Finale um den Fußball-Kreispokal erreicht, in dem er am 28. Mai in Seibersbach auf den TuS Winzenheim treffen wird.

„Wir freuen uns riesig drauf. In der Meisterschaft haben uns die Winzenheimer nicht rankommen lassen, im Pokal können wir nun Revanche nehmen“, sagte VfL-Trainer Baris Yakut, der ergänzte: „Ich bin total zufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten die Spielkontrolle und haben souverän und verdient gewonnen.“ Sein Oberhausener Trainerkollege André Müller wollte da nicht widersprechen: „Glückwunsch an den VfL. Die Rüdesheimer haben sicher verdient gewonnen, aber auch ein, zwei Tore zu hoch. Ich kann das Spiel insgesamt noch gar nicht so richtig einordnen.“

„Ich könnte keine einzige hundertprozentige Chance von uns aufzählen, dafür aber sechs, sieben Hätte-Situationen, die wir dann aber doch nicht hatten.“

André Müller

Zu dem aus seiner Sicht ungewöhnlichen Spielverlauf gehörte, dass sich die Oberhausener keine großen Möglichkeiten herausspielten. Müller: „Ich könnte keine einzige hundertprozentige Chance von uns aufzählen, dafür aber sechs, sieben Hätte-Situationen, die wir dann aber doch nicht hatten. So 50:50-Dinger, die an den Gast gegangen sind.“ Dazu gehörte kurz vor der Pause auch ein Distanzschuss, den der Rüdesheimer Torwart Can Christ klasse parierte. „Wir haben wenig zugelassen, auch weil wir uns in alle Bälle reingeschmissen haben. Die Einstellung hat komplett gestimmt“, freute sich Yakut. Cihan Yakut (15.) markierte das 1:0, Semih Celebi (56.) legte nach. „Anschließend war es dann nur eine Frage der Zeit, wann wir das Spiel entscheiden“, sah Baris Yakut das 3:0 (84.) von Cihan Yakut kommen. Besonders angetan hatte es ihm das 2:0, das nach einem Eckball der Oberhausener fiel. „Mit drei Pässen waren wir da vor dem Kasten des Gegners“, lobte der Coach, der damit gleich an seiner ersten Trainerstation die Chance auf einen Titel hat. Sein VfL steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel.

SV Oberhausen – VfL Rüdesheim 0:3 (0:1)

SV Oberhausen: K. Grünewald – S. Kromer (82. Schwarz), Müller, Greber (82. L. Sas), F. Kromer – M. Uebel (82. B. Uebel) – S. Sas, Poth – Sarymamed-Ogly (68. T. Grünewald), Claus – Fritz.

VfL Rüdesheim: Christ – Gülsen (88. Peitz), Merk, Gontscharow, Rabaa (88. Senel) – Nurkovic, Rodionov – Celebi (82. K. Yakut), Ikiz (71. Andre) – B. Yakut, Cihan Yakut (86. Gomes).

Schiedsrichter: Monz (Ebernburg).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Cihan Yakut (15.), 0:2 Celebi (56.), 0:3 Cihan Yakut (84.).