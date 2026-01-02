Samstag Endrunde VG Herrstein 
Verteidigt der TuS Mörschied seinen Hallen-Titel?
Die SG Veitsrodt/Tiefenstein (in rot) startet in Endrundengruppe A in den Titelkampf der VG Herrstein/Rhaunen, dessen Finalturnier am Samstag, ab 16 Uhr, in Niederwörresbach ausgetragen wird.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Mörschied und die Spvgg Fischbach haben die Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen in den beiden vergangenen Jahren geprägt. Beide wurden je einmal Meister und Vize. Am Samstag stehen sie sich in einer Endrundengruppe gegenüber.

Lesezeit 4 Minuten
Mit der SG Niederhambach/Schwollen steht der erste Meister der aktuellen Hallenfußballsaison seit wenigen Tagen fest, am Samstag wird der zweite Titelträger ermittelt. In Niederwörresbach steigt die Endrunde der Meisterschaft er Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen.

Ressort und Schlagwörter

Hallenfußball (Südwestdeutscher Fußballverband)Sport