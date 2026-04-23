Eintracht in Bodenheim Zwischen Lob und der Warnung vor dem Letzten Olaf Paare 23.04.2026, 14:23 Uhr

i Seine Rückkehr ins Team beflügelt die SG Eintracht Bad Kreuznach: Sebastian Baumann (rechts). Klaus Castor

Viel fehlt der SG Eintracht Bad Kreuznach nicht mehr, um den Klassenverbleib abzusichern. Das Tabellenschlusslicht sollten die wiedererstarkten Bad Kreuznacher aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Der VfB Bodenheim stellt so etwas wie die Wendemarke in der Saison der SG Eintracht Bad Kreuznach dar. Im Hinspiel, also erst im elften Saisonspiel, gelang der erste Sieg in der Fußball-Verbandsliga. Seither verbuchte die Eintracht neun Siege in 15 Partien – eine bärenstarke Bilanz, die zur Folge hatte, dass die SGE sich von der Abstiegszone absetzen konnte.







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