Zwei Treffer in der Nachspielzeit sichern Punkt

Die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga rückt in weite Ferne. Während der SV Alemannia Waldalgesheim gegen den SV Steinwenden über ein 2:2 nicht hinauskam, feierte Kontrahent FV Dudenhofen in Bad Kreuznach einen Last-minute-Sieg.