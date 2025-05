Zwei Niederlagen in Folge sind neu für die Alemannia

Letzte Heimspiele haben immer einen gewissen Zauber. Das gilt speziell für Auftritte am Freitagabend und die Waldalgesheimer Waldstraße. Zu Gast am Freitag ist der VfB Bodenheim.

Die Saison des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim wird geprägt von Serien. 15 Partien ohne Niederlage katapultierten die Grün-Weißen ins Aufstiegsrennen. Die fünf Partien ohne Dreier, die aktuell für den SVA gezählt werden, ließen das Team auf Rang vier abrutschen, zuletzt gab es sogar zwei Niederlagen in Folge. „Das ist ganz neu für die Mannschaft. Hatten wir noch nicht in dieser Saison. Aber wir haben darüber gesprochen und wollen nun wieder drei Punkte einfahren“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic mit Blick auf das Heimspiel am Freitag, 19.30 Uhr, gegen den VfB Bodenheim.

Der Aufsteiger ist starker Fünfter und hat zwölf Tore mehr erzielt als der Gastgeber. „Die Bodenheimer leben noch immer von ihrer Aufstiegseuphorie und von ihrer Offensive, vor der ich großen Respekt habe“, sagt Melunovic. Sein Team stellt aber trotz des Negativtrends noch immer die beste Defensive der Liga. Tom Gürel ist wieder fit und rückt in den Kader.