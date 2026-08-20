Trainerfrage entspannt offen Zwei Chefcoach-Kandidaten haben dem SC Idar abgesagt Sascha Nicolay 20.08.2026, 07:00 Uhr

i Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein (links), ist weiter auf Trainersuche. Allerdings verhindert das zuletzt erfolgreiche Abschneiden der beiden Mannschaften Zeitdruck. Stefan Ding

Die Gespräche verliefen gut und respektvoll, aber zwei Anwärter auf den Trainerposten haben letztlich den Kopf geschüttelt. So steht fest, dass Christian Henn und Stephan Holländer auch in zehn Tagen in Herxheim die Verantwortung beim SC tragen.

Spielfrei ist die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein am Wochenende in der Verbandsliga, sie ist erst in zehn Tagen, am Sonntag, 30. August, beim SV Viktoria Herxheim wieder im Einsatz. Trotz dieser recht langen Zeitspanne steht schon jetzt fest, dass dann kein neuer Cheftrainer auf der Bank des Teams aus dem Haag sitzen wird.







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