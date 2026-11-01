1:1 beim FC Schmittweiler Zusammengewürfelter SC Idar II schrammt am Sieg vorbei Sascha Nicolay 01.11.2026, 21:07 Uhr

i Auch Taim Albittar, der ansonsten in der A2-Jugend des SC Idar-Oberstein zu Hause ist, machte ein richtig gutes Spiel für die Landesligaa-Mannschaft des SC, die überraschend 1:1 beim FC Schmittweiler/Callbaach spielte. Klaus Castor

Hut ab vor der Leistung dieses SC Idar-Oberstein II. Die, abgesehen von Altmeister Michael Hartmann, extrem junge und zusammengewürfelte Mannschaft hätte beinahe beim FC Schmittweiler/Callbach gewonnen. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel spät.

Mit einer famosen kämpferischen Leistung, toller Disziplin und positiver Stimmung auf dem Platz hat eine zusammengewürfelte zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Landesliga beim FC Schmittweiler/Callbach überraschend 1:1 (0:0) gespielt.







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