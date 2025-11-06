SG Meisenheim schon am Freitag Zur Lauschieder Kerb die Hinrundenbilanz vergolden 06.11.2025, 13:17 Uhr

i Seit Wochen in starker Form: Leon Bock (weißes Trikot, im Duell mit einem Winterbacher) ist auch gegen den SV Hinterweidenthal gefordert. Klaus Castor

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hält den Kontakt zum zweiten Platz der Landesliga. Da sollte das Schlusslicht nicht zum Stolperstein werden.

Die Lauschieder Kerb ist in der Glanregion mit der Wallhäuser Kerb im Bad Kreuznacher Umfeld gleichzusetzen – eine absolute Kultveranstaltung. Die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied treten wegen der Kerb schon am Freitag um 19 Uhr in Desloch gegen den SV Hinterweidenthal an und wollen das Kerbe-Wochenende natürlich auch mit drei Punkten feiern.







Artikel teilen

Artikel teilen