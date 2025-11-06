Zur Lauschieder Kerb die Hinrundenbilanz vergolden

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hält den Kontakt zum zweiten Platz der Landesliga. Da sollte das Schlusslicht nicht zum Stolperstein werden.
Lesezeit 1 Minute
Die Lauschieder Kerb ist in der Glanregion mit der Wallhäuser Kerb im Bad Kreuznacher Umfeld gleichzusetzen – eine absolute Kultveranstaltung. Die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied treten wegen der Kerb schon am Freitag um 19 Uhr in Desloch gegen den SV Hinterweidenthal an und wollen das Kerbe-Wochenende natürlich auch mit drei Punkten feiern.