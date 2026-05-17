Mehr als 500 Zuschauer lockte das Derby der Fußball-Landesliga in Desloch an. Einen Sieger gab es zwischen der SG Meisenheim und dem SV Winterbach nicht, aber beide haben weiter alle Chancen, die Saison erfolgreich abzuschließen.
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In eigener Hand haben es beide weiterhin nach dem 1:1 (0:1) im Kreisvergleich der Fußball-Landesliga zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem SV Winterbach. Der Aufstieg im „Nachsitzen“ ist für die Meisenheimer ebenso greifbar wie der Klassenverbleib für die Winterbacher am letzten Spieltag.