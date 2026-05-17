Mehr als 500 Fans in Desloch Zum Winterbacher Befreiungsschlag fehlt nicht viel Matthias Schlenger 17.05.2026, 10:39 Uhr

i Stand mehrfach im Mittelpunkt des Geschehens: Der Winterbacher Torwart Samuel Keßler parierte glänzend. In diesem Fall fischt er das Leder vor seinen Mitspielern Jonas Kunz (links) und Imanuel Blaum sowie vor dem Meisenheimer Pascal Mohr (weißes Trikot). Klaus Castor

Mehr als 500 Zuschauer lockte das Derby der Fußball-Landesliga in Desloch an. Einen Sieger gab es zwischen der SG Meisenheim und dem SV Winterbach nicht, aber beide haben weiter alle Chancen, die Saison erfolgreich abzuschließen.

In eigener Hand haben es beide weiterhin nach dem 1:1 (0:1) im Kreisvergleich der Fußball-Landesliga zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem SV Winterbach. Der Aufstieg im „Nachsitzen“ ist für die Meisenheimer ebenso greifbar wie der Klassenverbleib für die Winterbacher am letzten Spieltag.







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