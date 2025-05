Wenn sich der Landesliga-Dino aus seiner geliebten Heimat verabschiedet, dann wird das von einem prominenten Gast garniert. Kein Team war so lange am Stück in der Fußball-Landesliga wie die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, die in die Bezirksliga absteigt. Am Sonntag um 15 Uhr wird beim letzten Heimspiel viel Herzschmerz zu spüren sein. Zu Gast ist die SG Rieschweiler, die mit Weltmeister Eric Durm um den Klassenverbleib kämpft.

„Ich rechne den Jungs hoch an, wie sie zuletzt aufgetreten sind“, sagt SGK-Trainer Jens Wückert und hofft auf einen weiteren engagierten Vortrag, auch wenn er das Gefühl hat, „dass es ein bisschen austrudelt“. Alex Schick fehlt weiterhin, Rico Jelacic muss arbeiten. Ihn könnte Tarek Lanz ersetzen, der im Sommer aufhört. „Deshalb ist er sicher ein Startelf-Kandidat“, sagt Wückert, der sich auf das Duell mit Durm freut. „Das ist schon eine coole Geschichte, dass er bei uns in Kirn-Sulzbach aufläuft, zumal er sich ja stets sehr dezent verhält“, erklärt der SGK-Coach.