SV Winterbach nur 1:1 Zu wenig Nachspielzeit erzürnt die Bank: Rot für Götz 19.10.2025, 14:37 Uhr

i Attacke: Die Winterbacher Sebastian Fett (links) und Maximilian Stumm bedrängen den ballführenden Spieler des SV Hinterweidenthal. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der erhoffte Befreiungsschlag wurde es in der Fußball-Landesliga nicht für den SV Winterbach. Doch mit dem 1:1 bleibt der Vorsprung auf Schlusslicht SV Hinterweidenthal gewahrt. Es war im zwölften Saisonspiel das erste Remis des Aufsteigers.

Winterbach. Einmal mehr zeigten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach zwei grundlegend unterschiedliche Hälften. In Durchgang eins blieben sie hinter den Erwartungen zurück, im zweiten Abschnitt gaben sie dann Gas, kamen aber nur zum Ausgleich.







