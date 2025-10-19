Der erhoffte Befreiungsschlag wurde es in der Fußball-Landesliga nicht für den SV Winterbach. Doch mit dem 1:1 bleibt der Vorsprung auf Schlusslicht SV Hinterweidenthal gewahrt. Es war im zwölften Saisonspiel das erste Remis des Aufsteigers.
Lesezeit 2 Minuten
Winterbach. Einmal mehr zeigten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach zwei grundlegend unterschiedliche Hälften. In Durchgang eins blieben sie hinter den Erwartungen zurück, im zweiten Abschnitt gaben sie dann Gas, kamen aber nur zum Ausgleich.