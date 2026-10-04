Nur 2:2 gegen den Vorletzten Zu wenig investiert: SG Hüffelsheim enttäuscht erneut Olaf Paare 04.10.2026, 10:01 Uhr

i Kündigt nach mehreren Heim-Enttäuschungen eine intensive Aussprache an: Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in zwei Monaten vor eigenem Publikum, nun das 2:2 gegen Viktoria Herxheim, das sich ebenfalls wie eine Niederlage anfühlte. Zu Hause läuft es einfach nicht bei der ambitionierten SG Hüffelsheim.

Die SG Hüffelsheim hat erneut vor eigenem Publikum eine enttäuschende Vorstellung abgeliefert. Ein später Treffer von Tim Reidenbach rettete dem Fußball-Verbandsligisten noch ein 2:2 (1:1) gegen den Vorletzten, den SV Viktoria Herxheim. Das Team von der Nahe verpasste es damit, zum spielfreien Spitzenreiter Basara Mainz aufzuschließen.







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