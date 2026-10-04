Drei Pflichtspiel-Niederlagen in zwei Monaten vor eigenem Publikum, nun das 2:2 gegen Viktoria Herxheim, das sich ebenfalls wie eine Niederlage anfühlte. Zu Hause läuft es einfach nicht bei der ambitionierten SG Hüffelsheim.
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Die SG Hüffelsheim hat erneut vor eigenem Publikum eine enttäuschende Vorstellung abgeliefert. Ein später Treffer von Tim Reidenbach rettete dem Fußball-Verbandsligisten noch ein 2:2 (1:1) gegen den Vorletzten, den SV Viktoria Herxheim. Das Team von der Nahe verpasste es damit, zum spielfreien Spitzenreiter Basara Mainz aufzuschließen.