Den Kontakt zur Spitzengruppe hat die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vorerst verloren. Das Team blieb beim 0:4 in Trippstadt unter seinen Möglichkeiten, und für die Personalsorgen in der Innenverteidigung gibt es noch keine Lösung.

Das kam unerwartet: Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied kassierte bei Landesliga-Aufsteiger TSG Trippstadt eine 0:4 (0:1)-Niederlage. „Wir machen zurzeit einfach zu viele individuelle Fehler“, erklärte Jens Bohr, der Trainer der Meisenheimer Fußballer.

Die Gäste waren durchaus das spielbestimmende Team, hatten mehr Ballbesitz. „Mit Ball fehlen uns nicht nur die Ideen, wir treffen auch zu viele falsche Entscheidungen, und auf diese Ballverluste haben die Trippstädter gewartet“, berichtete Bohr. Der Aufsteiger schaltete schnell um und nutzte seine Möglichkeiten eiskalt. Die Treffer fielen zudem zu unglücklichen Zeitpunkten aus Meisenheimer Sicht. Maurice Mages traf kurz vor der Pause (43.) und legte kurz danach (56.) per Strafstoß nach. Später jubelten auch Riccardo Leis (75.) und Norman Riedl (81.).

„Wir haben auch schon in der Frühphase des Spiels viele Fehler gemacht, das lag sicher nicht an dem Pokalspiel.“

Jens Bohr

Ein Kraftproblem nach den 120 Minuten im Pokal nur drei Tage zuvor wollte Bohr nicht als Ausrede gelten lassen. „Vielleicht eher ein Konzentrationsproblem. Wir haben auch schon in der Frühphase des Spiels viele Fehler gemacht, das lag sicher nicht an dem Pokalspiel“, erklärte der Coach und fügte an: „Kampfbereitschaft, Einsatz und Laufbereitschaft, das war alles vorhanden, da gibt es keinen Vorwurf. Aber diese fußballerischen Fehler ziehen sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die vergangenen Wochen.“ Auch eine zehnminütige Überzahl blieb ungenutzt.

Bohr hatte auf den Ausfall zahlreicher Innenverteidiger mit Rochaden reagiert. Leon Bock rückte nach hinten, da er mit Hendrik Hautz schon in der A-Jugend zusammen die Innenverteidigung gebildet hatte. Marc Giselbrecht wechselte für Bock auf die Sechs, Mika Maurer nach vorne. „Ich habe in der Pause aber wieder umgestellt. Die perfekte Lösung haben wir da noch nicht gefunden“, sagte Bohr.

SG Meisenheim: Körner – Wurdel, Bock, H. Hautz (73. Schneider), Hill (46. Praß) – Giselbrecht (81. Seng), Höft – Fach, Tiedtke, Maurer – Schmell (73. Rodriguez).

So geht’s weiter: am Samstag, 17 Uhr, gegen den TuS Bedesbach.