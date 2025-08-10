Der VfR Baumholder spielte schon nicht sonderlich gut, doch dann kamen auch noch Pech und strittige Schiedsrichter-Entscheidungen dazu. Ein 1:4 in Kirchheimbolanden war die Folge.

Der VfR Baumholder hat am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga seine erste Niederlage eingesteckt. Und die fiel mit 1:4 (0:2) sogar recht deftig aus. Allerdings täuscht das deutliche Resultat dann doch über den Spielverlauf hinweg. „Es war kein gutes Spiel von uns, aber es ist auch unglücklich gelaufen“, fand Christian Schübelin.

In den Augen des VfR-Trainers begünstigten „kleine, unnötige und individuelle Fehler“ sowie ein schwacher Schiedsrichter die Niederlage. Besonders krass lag Referee Enrico Demir vom TuS Maikammer wohl vor dem 2:0 für den SV Kirchheimbolanden daneben. Den Elfmeter, den Henrik Hillesheim verwandelte (27.) stellte Schübelin dabei gar nicht in Frage. „Das war ein Strafstoß“, betonte der VfR-Trainer, monierte allerdings: „Unmittelbar vorher muss es nach einem klaren Foul an Ahmad Tajik eindeutig Elfmeter für uns geben.“

Elfmetersequenz als Knackpunkt

Gab es aber nicht, sondern nur Eckball. Den wehrte Kirchheimbolanden ab und kam Sekunden später zu einem Einwurf. Abdul Hadi Antar und Fabian Moorhead waren nicht im Bilde und ließen sich überwerfen. Mit höchstem Risiko versuchte dann Jonas Brenner noch zu retten, was kaum noch zu retten war, traf aber den Gastgeber-Angreifer und es gab nun Elfmeter für Kirchheimbolanden. „Leider hat der Schiedsrichter nicht nur in dieser Szene mit zweierlei Maß gemessen“, kritisierte Schübelin, der freilich auch seine Abwehrakteure rügte: „Deshalb darf man sich aber noch lange nicht so von einem Einwurf düpieren lassen.“ Hillesheim verwandelte den Elfmeter jedenfalls zum 2:0. „Für mich war die ganze Sequenz der Knackpunkt der Partie“, sagte Schübelin.

Der VfR Baumholder war nach plätscherndem Beginn früh aus dem Nichts in Rückstand geraten. Ein Befreiungsschlag von Kirchheimbolandens Spielertrainer Timo Riemer wurde plötzlich gefährlich. Abdul Hadi Antar und Keeper Marco Klein wurden sich nicht einig, Christopher Egelhof besorgte das 1:0 (9.). Nur zwei Minuten später war Danny Lutz durch, verzögerte und verpasste aus spitzem Winkel den umgehenden Ausgleich (11.). Kurz darauf scheiterte Marius Gedratis mit einem Freistoß am Keeper der Gastgeber (16.).

„Kirchheimbolanden war eklig, giftig, willig, und wir zu brav, zu lieb, zu jugendhaft“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Nach dem 2:0 war den Baumholderern der Stecker noch nicht gezogen, doch kurz vor und kurz nach der Pause kam Match-Pech dazu. Niklas Alles setzte einen Freistoß an die Latte (42.), ehe Brenner – kaum, dass wieder angepfiffen war – einen Sololauf startete, abzog und abermals die Latte traf (49.). Elf Minuten später erhöhte Kirchheimbolanden auf 3:0. Keeper Klein parierte den ersten Versuch noch, doch die Baumholderer Verteidigung setzte nicht nach, und Hillesheim netzte zum 3:0 (60.).

Kurz keimte Hoffnung im Baumholderer Lager auf, als Danny Lutz das 1:3 besorgte (79.), doch nur zwei Minuten später trat Kirchheimbolanden das VfR-Strohfeuer aus. Wieder verteidigten die Baumholderer nicht konsequent, und Simon Bumb besorgte den 4:1-Endstand (81.). „Kirchheimbolanden hat gefühlt fünfmal aufs Tor geschossen und dabei vier Tore erzielt“, sagte Schübelin. Der Baumholderer Trainer stellte aber auch klar: „Der Sieg der Gastgeber war verdient.“ Schübelin analysierte: „Kirchheimbolanden war eklig, giftig, willig, und wir sind nicht annähernd an unsere Top-Leistung herangekommen. Wir waren zu brav, zu lieb zu jugendhaft.“

Damit trat das ein, was Schübelin schon vor der Partie befürchtet hatte. „Mannschaften, die uns physisch bekämpfen, liegen uns nicht“, hatte er festgestellt und recht behalten. Der Trainer ergänzte nach dem Spiel: „Wir müssen diese Jugendfußball-Haltung schnell ablegen, sonst ist auch die Landesliga schwierig.“ Am Samstag (17 Uhr) muss der VfR wieder ran. Gastgeber ist der TSC Zweibrücken, der diesmal bei der SG Meisenheim 2:1 siegte.

VfR Baumholder: Klein – Moorhead (57. Kley), Antar, Brenner, Fuchs – Lutz, Gedratis, Alles, Tajik – Lucas (57. Panciera), Allnoch.