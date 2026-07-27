Trainerbeben beim Aufsteiger
Zimmermann tritt als Coach der SG Weinsheim zurück
Die Zugänge der SG Weinsheim präsentierten Luca Redschlag (links) und Hans-Peter Zimmermann (rechts) noch gemeinsam. Mittlerweil
Die Zugänge der SG Weinsheim präsentierten Luca Redschlag (links) und Hans-Peter Zimmermann (rechts) noch gemeinsam. Mittlerweile ist Zimmermann ausgestiegen und Redschlag zum Cheftrainer aufgestiegen.
Edgar Daudistel

Das ist ein Hammer: Bei Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim ist es vor dem ersten Spieltag bereits zu einem Trainerwechsel gekommen. Hans-Peter Zimmermann ist zurückgetreten, die Nachfolgeregelung steht schon.

Lesezeit 2 Minuten
Wer hätte das gedacht: Hans-Peter Zimmermann zieht sich bei der SG Weinsheim mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer zurück und wird den Fußball-Landesligisten in der bevorstehenden Aufstiegssaison nicht coachen.„Es passt einfach nicht“, stellte Zimmermann in der fünfwöchigen Vorbereitung fest.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport