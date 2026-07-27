Das ist ein Hammer: Bei Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim ist es vor dem ersten Spieltag bereits zu einem Trainerwechsel gekommen. Hans-Peter Zimmermann ist zurückgetreten, die Nachfolgeregelung steht schon.
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Wer hätte das gedacht: Hans-Peter Zimmermann zieht sich bei der SG Weinsheim mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer zurück und wird den Fußball-Landesligisten in der bevorstehenden Aufstiegssaison nicht coachen.„Es passt einfach nicht“, stellte Zimmermann in der fünfwöchigen Vorbereitung fest.