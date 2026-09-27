SC Idar gewinnt auswärts 5:1 Zimmer mit lupenreinem Hattrick nach verballertem Elfer Sascha Nicolay 27.09.2026, 09:36 Uhr

i Florian Zimmer war mit vier Toren und einem Hattrick nach verschossenem Elfmeter der Mann des Tages für den SC Idar. Aber Jelle Lang (rechts) lieferte die Schlüsselszene. Sascha Nicolay

So wie der SC Idar-Oberstein kann man mal auf einen Negativlauf reagieren. Die Trainer Christian Henn und Stephan Holländer hatten allen Grund, stolz auf ihr Team und dessen Auftritt in Ludwigshafen zu sein. Und Flo Zimmer war mal wieder ein Schau.

Mit einem bemerkenswerten Auftritt und einem überragenden Torjäger hat der SC Idar-Oberstein seine Negativserie in der Fußball-Verbandsliga beendet, eine Reaktion auf das sehr schwache letzte Heimspiel gezeigt und sich in der Tabelle wieder nach vorne orientiert.







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