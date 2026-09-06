Rot für Baus vertretbar Zimmer köpft SC Idar in Unterzahl zum Punktgewinn Florian Unckrich 06.09.2026, 10:03 Uhr

i Jagt einen Kontrahenten vom SV Steinwenden: Christian Rech (links), Zugang vom FC Schmittweiler-Callbach, agierte im Mittelfeld des SC Idar-Oberstein. Joachim Hähn

Die Serie von drei Siegen in Folge ist gerissen. Doch aufgrund der engagierten Leistung und eines Ausgleichstreffers in Unterzahl konnten im Lager des SC Idar-Oberstein viele mit dem 2:2 gegen den SV Steinwenden leben.

Niklas Baus hatte gerade die Rote Karte gesehen, und der SC Idar-Oberstein lag mit 1:2 zurück. Doch statt nun einzubrechen, schlugen die Schmuckstädter noch einmal zurück. Einen kurz ausgeführten Freistoß brachte Lennert Arend in den Strafraum, Florian Zimmer setzte sich durch und köpfte zum 2:2-Endstand ein (82.







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