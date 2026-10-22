Alemannia beim SC Idar
Zimmer bekommt Melunovic-Lob und droht auszufallen
Verlängert: Marvin Lind (rechts, im Duell mit Eintrachtler Deniz Cinar) bleibt dem SC Idar treu.
Verlängert: Marvin Lind (rechts, im Duell mit Eintrachtler Deniz Cinar) bleibt dem SC Idar treu.
Stefan Ding

Das eigene Tor ist derzeit vernagelt. Drei Spiele ohne Gegentreffer absolvierte der SV Alemannia Waldalgesheim. Doch im Idarer Haag wartet Offensivpower auf die Rheinhessen und ihre Serie.

Lesezeit 2 Minuten
Die Oberliga-Absteiger haben es dem SV Alemannia Waldalgesheim derzeit angetan. Auf das 0:0 gegen Arminia Ludwigshafen folgt nun das Gastspiel beim SC Idar-Oberstein. „Eine spannende und schwierige Aufgabe“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic über die Fußballpartie, die am Samstag um 15 Uhr im Haag ausgetragen wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport