Das eigene Tor ist derzeit vernagelt. Drei Spiele ohne Gegentreffer absolvierte der SV Alemannia Waldalgesheim. Doch im Idarer Haag wartet Offensivpower auf die Rheinhessen und ihre Serie.
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Die Oberliga-Absteiger haben es dem SV Alemannia Waldalgesheim derzeit angetan. Auf das 0:0 gegen Arminia Ludwigshafen folgt nun das Gastspiel beim SC Idar-Oberstein. „Eine spannende und schwierige Aufgabe“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic über die Fußballpartie, die am Samstag um 15 Uhr im Haag ausgetragen wird.