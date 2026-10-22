Alemannia beim SC Idar Zimmer bekommt Melunovic-Lob und droht auszufallen Olaf Paare 22.10.2026, 14:07 Uhr

i Verlängert: Marvin Lind (rechts, im Duell mit Eintrachtler Deniz Cinar) bleibt dem SC Idar treu. Stefan Ding

Das eigene Tor ist derzeit vernagelt. Drei Spiele ohne Gegentreffer absolvierte der SV Alemannia Waldalgesheim. Doch im Idarer Haag wartet Offensivpower auf die Rheinhessen und ihre Serie.

Die Oberliga-Absteiger haben es dem SV Alemannia Waldalgesheim derzeit angetan. Auf das 0:0 gegen Arminia Ludwigshafen folgt nun das Gastspiel beim SC Idar-Oberstein. „Eine spannende und schwierige Aufgabe“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic über die Fußballpartie, die am Samstag um 15 Uhr im Haag ausgetragen wird.







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