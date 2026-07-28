Der SC Idar-Oberstein geht mit neuem Konzept in die Saison, dass vor allem die Entwicklung der Spieler fördern soll. Chefcoach Marco Reich sieht für die Verbandsliga-Mannschaft durchaus Gefahren. Das Landesliga-Team dürfte keine Abstiegssorgen haben.
Lesezeit 7 Minuten
Deutlich verändert geht der SC Idar-Oberstein in die neue Fußball-Spielzeit. Der Verein hat sich dazu entschlossen, alle aktiven Spieler gemeinsam trainieren zu lassen und daraus Woche für Woche zwei Mannschaften zu bilden. Ein Kader, zwei Teams lautet also die Devise.