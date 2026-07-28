Ein Kader, zwei Mannschaften Zeitenwende beim SC Idar-Oberstein erst jetzt spürbar Sascha Nicolay 28.07.2026, 14:35 Uhr

i Mit dieser Mannschaft geht der SC Idar-Obersstein die Saison in Verbands- und Landesliga an: (oben, von links): Jelle Lang, Niklas Brach, Maik Kohlhaas, Lennert Arend, Florian Zimmer, Colin Fuchs, Leon Koerdt, Niklas Baus, Marcel Schultheis, Christian Rech, Matthias Ruster, Jan-Uwe Audri, Justus Klein, Joshua Kleis, (Mitte von links) Trainer Marco Reich, Trainer Stephan Holländer, Fabian Sagawe, Luca Heiler, Julian Steinbach, Mannschaftsarzt Dr. Jochen Gordner, Teammanager Christoph Hahn, Vorstand Chrisstian Schwinn, Vorstand Marko Schwarz, Vorstand Christiaan Enck, Vorstand Marion Milisenda, Marvin Lind, Ramzi Ferjani, Danial Rafisamii, Physiotherapeut Manuel Scherer, Torwarttrainer Holger Strack, (unten, von links) Flaavius Botiseriu, Fabio Blum, Kevin Gardlowski, Michael Kasper, Luca Sauter, Kian Wenskat, Leonard Weiß, Ruben Strack, Timo Furtwängler, Michel Schmitt, Lenny Becker, Dustin Kronenberger, Hendrik Puhl. Stefan Ding

Der SC Idar-Oberstein geht mit neuem Konzept in die Saison, dass vor allem die Entwicklung der Spieler fördern soll. Chefcoach Marco Reich sieht für die Verbandsliga-Mannschaft durchaus Gefahren. Das Landesliga-Team dürfte keine Abstiegssorgen haben.

Deutlich verändert geht der SC Idar-Oberstein in die neue Fußball-Spielzeit. Der Verein hat sich dazu entschlossen, alle aktiven Spieler gemeinsam trainieren zu lassen und daraus Woche für Woche zwei Mannschaften zu bilden. Ein Kader, zwei Teams lautet also die Devise.







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