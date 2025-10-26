Wichtiger 4:1-Erfolg Yüksel bringt Struktur und Ruhe ins Eintracht-Spiel 26.10.2025, 20:17 Uhr

i Dreh- und Angelpunkt der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen den TuS Steinbach: Ilker Yüksel (blaues Trikot) strukturierte das Spiel der Gastgeber. Klaus Castor

Zu Hause ist mittlerweile auf Eintracht Bad Kreuznach Verlass. Gegen den TuS Steinbach gelang der zweite Heimsieg in Folge, auch wenn ein Geburtstagskind einen späten Gegentreffer schlucken musste.

Ilker Yüksel brachte es auf den Punkt. „Es gab für uns in diesem Spiel nur eine Option. Wir mussten es gewinnen. Das ist gelungen. Deshalb dürfen wir jetzt zufrieden mit uns sein“, sagte der Stürmer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach nach dem 4:1 (1:0)-Sieg über Schlusslicht TuS Steinbach.







