Heimspiel der SG Hüffelsheim Youngster Bsullak leitet Routiniers neben sich an Olaf Paare 18.11.2026, 20:09 Uhr

i Der Hüffelsheimer Torwart Tobias Edinger fängt den Ball vor dem Waldalgesheimer JP Houngbedji ab. SGH-Abwehrchef Bastian Bsullak sichert ab. Edgar Daudistel

Mit zwei Heimsiegen wollen die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim an Spitzenreiter Basara Mainz dranbleiben. Dazu wird wichtig sein, die turbulente Woche mit Trainerverlängerung und neuem Sportlichem Leiter abzuhaken.

Zwei Heimspiele und zum Abschluss die Tour zum Mitkonkurrenten Bienwald Kandel – das Jahresfinale der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga hat es noch einmal in sich. Am Sonntag geht es um 15 Uhr zu Hause gegen TB Jahn Zeiskam.„Wir haben die Chance, zum ersten Mal in dieser Saison drei Heimspiele in Folge zu gewinnen.







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