Weiter, immer weiter: Der FC Schmittweiler-Callbach ist am Sonntag in Ramstein gefordert, im Abstiegskampf der Landesliga die nächsten Zähler einzufahren.

Vieles spricht am Sonntag um 15 Uhr für den FC Schmittweiler-Callbach, wenn der Aufsteiger beim FV Ramstein antritt. Doch was läuft in dieser Saison in der Fußball-Landesliga schon nach Plan? Die Gastgeber stehen jedenfalls schon als Absteiger fest, dazu haben sie das Nachholspiel in Hüffelsheim in den Knochen.

Die Schmittweilerer werden ihrerseits auf dem Gaspedal bleiben, peilen die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenverbleib ein. „Wir bleiben einfach bei uns, sind fokussiert und werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken“, sagt FCS-Coach Murat Yasar und verweist speziell auf das gezielte Anlaufen und die vielen Tiefenläufe. „Wir müssen Aktivität und Power auf den Platz bekommen, dürfen dabei aber nicht konteranfällig sein“, fordert der Coach, der wieder mit Efe Görlek und Milan Klein plant. „Zwei Spieler mehr im Kader, drei Punkte am Sonntag mehr auf dem Konto“, lautet Yasars scheinbar einfache Rechnung für die Auswärtsfahrt.