Da siegt der FC Schmittweiler-Callbach zum Jahresauftakt zweimal, doch den großen Schritt aus dem dicht besiedelten Tabellenkeller der Fußball-Landesliga hat das Team nicht gemacht. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als nachzulegen“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen Mitaufsteiger SV Nanzdietschweiler.

„Da bringt kein Lamentieren etwas, wir müssen wie in den Vorwochen die Gier und die Lust am Gewinnen entwickeln“, fordert der Coach, der die Zügel im Training angezogen hat, damit seine Jungs nicht abheben. „Wir haben erst zwei von zwölf Schritten gemacht“, betont Yasar und ergänzt: „Das ist am Sonntag ein 50:50-Spiel, eine Partie, in der wir den Gegner um fünf Punkte distanzieren könnten. Trotzdem wird es bis zum Schluss spannend bleiben.“ Justus Rech dürfte erneut ausfallen. Yasar möchte unbedingt verhindern, dass er zu früh belastet und länger ausfällt. So ist es Leon Stibitz ergangen. Raphael Decker steht wieder im Kader.