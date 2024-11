Derby ist klare Sache Yasar spricht Schlusslicht seinen Respekt aus 17.11.2024, 20:25 Uhr

i Eine von vielen Schmittweilerer Torszenen im Derby: Der Kirner Kapitän Nick Nikodemus versucht zu klären. Castor Klaus

Der Negativlauf ist gestoppt: Der FC Schmittweiler-Callbach gewann nach zuvor drei Niederlagen in Folge gegen Schlusslicht SG Kirn.

Das Dutzend ist voll. Zwölf Kreisduelle gab es nun in dieser Saison in der Fußball-Landesliga, und das zwölfte brachte die bisher klarste Angelegenheit. Der FC Schmittweiler-Callbach bezwang die SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit 6:0 (4:0).„Die schnellen Tore haben uns in die Karten gespielt“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar und fügte an: „Der Vergleich mit dem Tabellenletzten ist oft undankbar, du kannst nur verlieren.

