Murat Yasar, der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, schaute dieser Tage auf seine wackere Trainingsgruppe und stellte dann fest: „Wir haben im Moment gerade mal zehn, elf Mann, und die machen einen Riesen-Job. Seit Vorbereitungsbeginn sind immer alle da, geben alles. Wir haben null Optionen, um mal reagieren zu können. Aber es ist toll, wie sich die Jungs gegen die Widerstände stemmen.“

Auch am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den SV Hermersberg wird es Widerstände geben. „Es wäre schön, wenn wir etwas mehr Cleverness an den Tag legen, um dann auch mal Siege zu ziehen“, sagt Yasar mit Blick darauf, dass zuletzt zweimal zu Hause Zwei-Tore-Führungen nicht zu einem Erfolg reichten. Fabian Boppel und Paul Garlinski, der länger fehlen dürfte, fallen aus. Christian Rech weilt im Urlaub. „Das ist auch gut so, dann kann sich sein Knie noch mal richtig erholen. Am Samstag hat er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber das kam zu früh“, erklärt Yasar.