FCS spielt erneut auswärts Yasar adelt Renner als den „optimalen Teamspieler“ Olaf Paare 19.03.2026, 13:33 Uhr

i Berät sich mit seinem Torwarttrainer Christian Koch: Murat Yasar (rechts), der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach. Klaus Castor

Der FC Schmittweiler hat ein Talent, er hält beständig den Vorsprung auf die Abstiegsregion. Bonuspunkte beim SV Hermersberg würde das Team aber trotzdem gerne einfahren.

Natürlich hallt der Spielabbruch in Zweibrücken nach beim Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach. Die Verantwortlichen haben einige Vergleichsfälle studiert und gehen auch deshalb davon aus, dass ihnen die Punkte zugesprochen werden. Schließlich wollten sie die Begegnung fortsetzen, der Abbruch ging eindeutig von den Gastgebern aus.







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