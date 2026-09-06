Das Nahe-Stadion ist zu einem Bollwerk geworden. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat auch ihr drittes Heimspiel gewonnen und fährt selbstbewusst zum Derby nach Hüffelsheim. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei zwei Freunde.
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Interims-Cheftrainer lautet die offizielle Bezeichnung der Funktion, die Baris Yakut derzeit bei Eintracht Bad Kreuznach ausübt. Und als Interims-Cheftrainer feierte er einen Einstand nach Maß. Der Fußball-Verbandsligist gewann im Nahe-Stadion das erste Spiel unter seiner Regie mit 5:1 (2:0) gegen Viktoria Herxheim.