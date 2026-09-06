Viel los bei der Eintracht Yakuts Debüt, Darcans Viererpack und Blenskes Grätsche Olaf Paare 06.09.2026, 12:48 Uhr

i Einfach nicht zu halten: Deniz Darcan (blaues Trikot) glänzte mit vier Treffern und versüßte damit den Einstieg seines Freundes Baris Yakut als Interims-Cheftrainer. Edgar Daudistel

Das Nahe-Stadion ist zu einem Bollwerk geworden. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat auch ihr drittes Heimspiel gewonnen und fährt selbstbewusst zum Derby nach Hüffelsheim. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei zwei Freunde.

Interims-Cheftrainer lautet die offizielle Bezeichnung der Funktion, die Baris Yakut derzeit bei Eintracht Bad Kreuznach ausübt. Und als Interims-Cheftrainer feierte er einen Einstand nach Maß. Der Fußball-Verbandsligist gewann im Nahe-Stadion das erste Spiel unter seiner Regie mit 5:1 (2:0) gegen Viktoria Herxheim.







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