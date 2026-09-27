Eintracht siegt 4:0 Yakut trifft Trigger-Punkte der SGE auch in Marienborn Olaf Paare 27.09.2026, 20:03 Uhr

i Findet erneut die richtigen Motivationsansätze und führt die Eintracht auf Rang vier: Baris Yakut, der Interims-Cheftrainer der Bad Kreuznacher. Edgar Daudistel

Aus einem Fast-Absteiger wird ein Spitzenteam: Der Höhenflug der SG Eintracht Bad Kreuznach setzt sich auch in Marienborn fort. Nicht zu halten ist dabei vor allem der Kapitän und Torjäger.

Mit einer einstudierten Anstoßvariante einen Treffer zu erzielen, davon träumt jeder Trainer. Die SG Eintracht Bad Kreuznach erfüllte ihrem Coach Baris Yakut den Wunsch beim 4:0 (2:0)-Erfolg in der Fußball-Verbandsliga bei der TuS Marienborn.„Wir haben das schon einige Male probiert, da hat es nie zu einem Treffer geführt, dieses Mal ging der Plan auf“, freute sich Yakut und fügte an: „Jetzt werden wir uns wohl etwas anderes ausdenken müssen.







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