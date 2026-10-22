Der Spitzenreiter kommt ins Nahe-Stadion. Der FC Bienwald Kandel gastiert bei Eintracht Bad Kreuznach. Bei den Blau-Weißen kreisen die Gedanken aber derzeit eher um einen verletzten Akteur.
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Das Dienstag-Training bei Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach endete mit einem Schock: Leo Blenske verletzte sich schwer. Die Diagnose einen Tag später brachte einen Muskelbündelriss zutage. Innenverteidiger Blenske, der zur Kategorie der Eintracht-Kicker zählt, die immer spielen, fällt damit bis zur Winterpause aus.