Eintracht erwartet FC Kandel Yakut sucht eine Lösung nach dem Blenske-Schock Olaf Paare 22.10.2026, 12:36 Uhr

i Leo Blenske (links) wird sich vorerst keinem Freistoß mehr entgegenstemmen. Der Innenverteidiger von Eintracht Bad Kreuznach hat sich im Training schwer verletzt. Deniz Cinar (von rechts), Nils Flühr und Malik Schäfer wollen trotzdem gegen den FC Bienwald Kandel bestehen. Edgar Daudistel

Der Spitzenreiter kommt ins Nahe-Stadion. Der FC Bienwald Kandel gastiert bei Eintracht Bad Kreuznach. Bei den Blau-Weißen kreisen die Gedanken aber derzeit eher um einen verletzten Akteur.

Das Dienstag-Training bei Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach endete mit einem Schock: Leo Blenske verletzte sich schwer. Die Diagnose einen Tag später brachte einen Muskelbündelriss zutage. Innenverteidiger Blenske, der zur Kategorie der Eintracht-Kicker zählt, die immer spielen, fällt damit bis zur Winterpause aus.







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