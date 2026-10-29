Derby in Waldalgesheim Yakut hat sich einiges von Melunovic abgeschaut Olaf Paare 29.10.2026, 13:57 Uhr

i Volle Kraft voraus: Deniz Darcan (am Ball) und die SG Eintracht Bad Kreuznach stürmen dem Derby in Waldalgesheim entgegen. Darcan feierte seine größten Erfolge bei der Alemannia. Klaus Castor

Wer ist der beste Stürmer der Verbandsliga? Für den Waldalgesheimer Trainer Elvir Melunovic ist es der Idarer Flo Zimmer. Tritt Eintracht-Torjäger Deniz Darcan im Derby an der Waldstraße gegen Melunovics Alemannen den Gegenbeweis an?

Die Wertschätzung könnte kaum größer sein. Baris Yakut verbrachte viele Jahre als Spieler beim SVA Waldalgesheim. Nun kehrt er als Interims-Cheftrainer der SG Eintracht Bad Kreuznach und damit als Derby-Kontrahent an die Waldstraße zurück. Die Partie der Fußball-Verbandsliga beginnt am Samstag um 15 Uhr.







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