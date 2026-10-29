Wer ist der beste Stürmer der Verbandsliga? Für den Waldalgesheimer Trainer Elvir Melunovic ist es der Idarer Flo Zimmer. Tritt Eintracht-Torjäger Deniz Darcan im Derby an der Waldstraße gegen Melunovics Alemannen den Gegenbeweis an?
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Die Wertschätzung könnte kaum größer sein. Baris Yakut verbrachte viele Jahre als Spieler beim SVA Waldalgesheim. Nun kehrt er als Interims-Cheftrainer der SG Eintracht Bad Kreuznach und damit als Derby-Kontrahent an die Waldstraße zurück. Die Partie der Fußball-Verbandsliga beginnt am Samstag um 15 Uhr.