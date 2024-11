Nun kommt es also doch zum Wiedersehen der Kumpels. Jens Wückert und Jens Bohr kennen sich schon lange, spielten einst in der Oberliga gemeinsam bei Eintracht Bad Kreuznach. Am Mittwoch um 19 Uhr ruhen aber für 90 Minuten alle Freundschaften, stehen sich beide in der Fußball-Landesliga als Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gegenüber.