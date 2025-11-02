Rote Karte für Strunk Wolkenbruch: Eintracht-Spiel abgebrochen 02.11.2025, 18:41 Uhr

i Freut sich über mehr Stabilität: Thorsten Effgen, der Trainer der SG Eintracht Bad Kreuznach. Klaus Castor

Land unter in Römerberg: Das Spiel zwischen dem TuS Mechtersheim und der Bad Kreuznacher Eintracht wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes zur Pause abgebrochen.

Am Samstag das Spiel des TuS Hackenheim, am Sonntag die Begegnung der SG Eintracht Bad Kreuznach: Erneut musste eine Fußballpartie mit Beteiligung eines Kreis-Bad-Kreuznach-Vereins abgebrochen werden. Allerdings aus einem anderen Grund. War beim TuS-Spiel in Bundenthal ein tätlicher Angriff eines Gastgebers auf den Schiri die Ursache, so war bei der Eintracht-Partie der Platz nach starken Regenfällen nicht mehr bespielbar.







