Was wäre, wenn Saisonende wäre Wörrstadt oder Wolfstein: Wer füllt Bezirksliga auf? Sascha Nicolay

Olaf Paare 20.03.2026, 12:49 Uhr

i Augen zu und durch? Gut möglich, dass die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim (schwarze Trikots) als arrivierter Bezirksligist in der neuen Saison neue Kontrahenten kennenlernt. Klaus Castor

Was wäre, wenn heute Saisonschluss wäre? Wir ziehen unser beliebtes Spielchen im regionalen Fußball ein bisschen nach vorne. Aus gutem Grund, denn schließlich greift im Sommer der erste Teil der Strukturreform des Südwestdeutschen Fußballverbandes.

Vor der großen Ligenreform im Sommer 2027 greift in diesem Sommer ein Reförmchen im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes, das bereits im Frühjahr 2025 auf den Weg gebracht wurde. Da aber auch der Vorgriff auf die große Reform bereits Einfluss hat auf die Abstiegssituation, starten wir unser beliebtes Spielchen bereits jetzt: „Was wäre, wenn heute Saisonschluss wäre?







Artikel teilen

Artikel teilen