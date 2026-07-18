Wurzeln des Königstransfers Wo SG Hüffelsheim hinwill, kennt Mockenhaupt sich aus Marco Rosbach 18.07.2026, 06:00 Uhr

i Für den SV Wehen Wiesbaden spielte Sascha Mockenhaupt (links) in der 2. Bundesliga und der Dritten Liga, hinzu kamen Highlights im DFB-Pokal wie hier gegen RB Leipzig. Sein Debüt im Seniorenbereich absolvierte er jedoch für die SG 06 Betzdorf in der Oberliga – in jener Klasse also, die das nächste Ziel der SG Hüffelsheim ist. Uwe Anspach, picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Mit Sascha Mockenhaupt hat sich Verbandsligist SG Hüffelsheim einen besonderen Spieler geangelt. Als Ex-Profi bringt er nicht nur viel Erfahrung mit, sondern hat auch eine spannende Vita vorzuweisen. Es könnte sich bald sogar ein Kreis schließen.

Zwei Monate ist es her, da kämpfte Sascha Mockenhaupt mit den Tränen. Als langjähriger Kapitän des SV Wehen Wiesbaden hatte er in rund zehn Jahren Freud erlebt, aber auch Leid, hatte zwei Aufstiege in die 2. Bundesliga gefeiert, aber auch Abstiege zurück in die Dritte Liga.







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