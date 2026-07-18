Mit Sascha Mockenhaupt hat sich Verbandsligist SG Hüffelsheim einen besonderen Spieler geangelt. Als Ex-Profi bringt er nicht nur viel Erfahrung mit, sondern hat auch eine spannende Vita vorzuweisen. Es könnte sich bald sogar ein Kreis schließen.
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Zwei Monate ist es her, da kämpfte Sascha Mockenhaupt mit den Tränen. Als langjähriger Kapitän des SV Wehen Wiesbaden hatte er in rund zehn Jahren Freud erlebt, aber auch Leid, hatte zwei Aufstiege in die 2. Bundesliga gefeiert, aber auch Abstiege zurück in die Dritte Liga.