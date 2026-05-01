Rieschweiler, Bundenthal, Zweibrücken – und nun Hinterweidenthal: Der SV Winterbach duelliert sich derzeit mit Teams aus dem Keller der Landesliga. Bisher mit guten Resultaten. Auch in Hinterweidenthal soll ein Dreier eingefahren werden.
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Der SV Winterbach hat zuletzt gegen direkte Konkurrenten geliefert. Die gute Serie soll am Samstag um 16.30 Uhr mit einem weiteren Dreier beim SV Hinterweidenthal gekrönt werden, auch weil es danach wieder gegen die Hochkaräter der Fußball-Landesliga geht.