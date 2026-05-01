Nun nach Hinterweidenthal Winterbacher wollen ihre Serie krönen Olaf Paare 01.05.2026, 12:11 Uhr

i Brust raus: Efe Görlek (weißes Trikot) und der SV Winterbach wollen auch in Hinterweidenthal bestehen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Rieschweiler, Bundenthal, Zweibrücken – und nun Hinterweidenthal: Der SV Winterbach duelliert sich derzeit mit Teams aus dem Keller der Landesliga. Bisher mit guten Resultaten. Auch in Hinterweidenthal soll ein Dreier eingefahren werden.

Der SV Winterbach hat zuletzt gegen direkte Konkurrenten geliefert. Die gute Serie soll am Samstag um 16.30 Uhr mit einem weiteren Dreier beim SV Hinterweidenthal gekrönt werden, auch weil es danach wieder gegen die Hochkaräter der Fußball-Landesliga geht.







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