Beim bisherigen Schlusslicht, dem TuS Rüssingen, hat Fußball-Landesligist SV Winterbach einen Rückschlag erlitten. Der Aufsteiger unterlag überraschend deutlich mit 2:5 (1:4) beim Absteiger aus der Verbandsliga, der schlecht gestartet war.„Das Spiel haben wir definitiv in der ersten Hälfte verloren“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.