Klare Niederlage in Rüssingen Winterbacher verteidigen zu blauäugig 21.09.2025, 19:24 Uhr

i Einmal mehr Torschütze des SV Winterbach: Henry Schneberger. Klaus Castor

Beim bisherigen Schlusslicht fünf Gegentore zu kassieren, spricht nicht gerade für die Abwehrleistung des SV Winterbach. Der Aufsteiger unterlag überraschend deutlich beim TuS Rüssingen.

Beim bisherigen Schlusslicht, dem TuS Rüssingen, hat Fußball-Landesligist SV Winterbach einen Rückschlag erlitten. Der Aufsteiger unterlag überraschend deutlich mit 2:5 (1:4) beim Absteiger aus der Verbandsliga, der schlecht gestartet war.„Das Spiel haben wir definitiv in der ersten Hälfte verloren“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen