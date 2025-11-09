Hackenheimer siegen mit 2:1 Winterbacher Ostereier entscheiden das Herbst-Derby 09.11.2025, 22:59 Uhr

i Mächtig was los im Strafraum des SV Winterbach: Kapitän Leon Zimmermann klärt vor dem Hackenheimer Jasper Brede. Links: SVW-Torwart Max Kretzschmar, der zu überzeugen wusste. Klaus Castor

Der TuS Hackenheim hat ein weiteres Abrutschen im Abstiegskampf vermieden und im Derby gegen Aufsteiger SV Winterbach drei wichtige Zähler eingefahren. Die Partie verläuft intensiv, umkämpft und am Ende auch richtig spannend.

Die letzte Ballberührung gehörte dem Aluminium. Ein Kopfball des Winterbachers Jonas Kunz touchierte die Latte, dann war die siebenminütige Nachspielzeit beendet, und Fußball-Landesligist TuS Hackenheim durfte sich über einen 2:1 (0:0)-Derbysieg über den Aufsteiger freuen.







