Winterbacher Ostereier entscheiden das Herbst-Derby

Der TuS Hackenheim hat ein weiteres Abrutschen im Abstiegskampf vermieden und im Derby gegen Aufsteiger SV Winterbach drei wichtige Zähler eingefahren. Die Partie verläuft intensiv, umkämpft und am Ende auch richtig spannend.
Die letzte Ballberührung gehörte dem Aluminium. Ein Kopfball des Winterbachers Jonas Kunz touchierte die Latte, dann war die siebenminütige Nachspielzeit beendet, und Fußball-Landesligist TuS Hackenheim durfte sich über einen 2:1 (0:0)-Derbysieg über den Aufsteiger freuen.