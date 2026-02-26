Heimspiel steigt in Sommerloch Winterbacher können Gast in den Abstiegskampf ziehen Olaf Paare 26.02.2026, 14:35 Uhr

i Widerstandsfähig: Emilio Becker (schwarzes Trikot) und der SV Winterbach wollen in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenverbleib holen. Christian Kiefer

Die Ausgangslage des SV Winterbach im Abstiegskampf der Landesliga hat sich deutlich verbessert. Mit einem Dreier zum Start gegen den TuS Bedesbach möchte der SVW auch selbst etwas für den Klassenverbleib tun.

Im Gegensatz zu den anderen Kreis-Landesligisten, die eigentlich in der vergangenen Woche Fußball-Nachholspiele bestreiten sollten, war das Ende der Winterpause beim SV Winterbach von vorneherein auf den 1. März abgestimmt gewesen. Am Sonntag geht es gleich mit einem Schlüsselspiel gegen Mitaufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach los.







