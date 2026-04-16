Bundenthaler planen SG Winterbacher Gast spielt befreit auf Olaf Paare 16.04.2026, 14:04 Uhr

i Starker Rückhalt: Samy Keßler, Torwart des SV Winterbach, überzeugte in Rieschweiler und muss auch gegen die SF Bundenthal sein ganzes Können auspacken. Edgar Daudistel

Eine extrem weite Landesliga-Fahrt steht den SF Bundenthal bevor, die am Samstag am Winterbacher Felsen erwartet werden. Nimmt der Verein, der seinen Rückzug angekündigt hat, die Partie ernst und kommt mit allen Mann?

Mit dem 4:1 bei der SG Rieschweiler ist dem Fußball-Landesligisten SV Winterbach ein erster Schritt in Richtung Rettung gelungen. „Nun haben wir die große Möglichkeit, weitere Schritte zu machen“, sagt SVW-Trainer Torben Scherer mit Blick auf die nächsten drei Partien gegen direkte Konkurrenten.







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