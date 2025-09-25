Heimspiel am Samstag Winterbacher freuen sich auf Weltmeister als Kerbegast 25.09.2025, 13:55 Uhr

i Da wartet einiges an Arbeit auf den Winterbacher Torwart und Kapitän Samuel Keßler. Kerbegast SG Rieschweiler hat schon 27 Treffer erzielt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Ein Weltmeister kommt an den Felsen – doch der starke Regen droht, die Kerbespiele in Winterbach ins Wasser fallen zu lassen. Wird gespielt, setzen die Hausherren auf Wiedergutmachung.

In Winterbach gehen seit Tagen bange Blicke gen Himmel. Wie viel Regen kommt runter? Und gefährden die Wassermassen die Kerbespiele? Vier Partien sind angesetzt von der Jugend über die beiden Männerteams bis zur AH. „An der Kerb sind alle Spiele wichtig“, betont Torben Scherer, der Trainer der Landesliga-Fußballer, und hofft, dass gespielt werden kann: „Schließlich sind Kerbespiele die schönsten Spiele.







Artikel teilen

Artikel teilen