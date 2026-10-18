Die starke Serie des SV Winterbach mit fünf Siegen aus sechs Spielen fand ein Ende. Tabellenführer TSC Zweibrücken erwies sich als zu große Hürde für die Soonwälder.
Lesezeit 1 Minute
Für eine Überraschung hätte vieles zusammenkommen müssen, doch den perfekten Tag erwischten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach nicht. Sie unterlagen am Felsen dem Spitzenreiter TSC Zweibrücken mit 0:5 (0:3). „Es ist schade, dass wir nicht das abrufen konnten, was wir uns vorgenommen haben“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer, der aber die „brutale Qualität in der Offensive des TSC Zweibrücken“ anerkannte.