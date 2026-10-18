Diskussionen um Rote Karte Winterbacher agieren zu körperlos und zu langsam Olaf Paare 18.10.2026, 13:12 Uhr

i Sah eine klare Niederlage seines SV Winterbach: Torben Scherer, der Trainer des Fußball-Landesligisten. Klaus Castor

Die starke Serie des SV Winterbach mit fünf Siegen aus sechs Spielen fand ein Ende. Tabellenführer TSC Zweibrücken erwies sich als zu große Hürde für die Soonwälder.

Für eine Überraschung hätte vieles zusammenkommen müssen, doch den perfekten Tag erwischten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach nicht. Sie unterlagen am Felsen dem Spitzenreiter TSC Zweibrücken mit 0:5 (0:3). „Es ist schade, dass wir nicht das abrufen konnten, was wir uns vorgenommen haben“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer, der aber die „brutale Qualität in der Offensive des TSC Zweibrücken“ anerkannte.







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