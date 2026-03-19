VfR Baumholder will Revanche Winterbach war der Tiefpunkt und ist jetzt März-Hürde Sascha Nicolay 19.03.2026, 13:29 Uhr

i Fineas Allnoch (Mitte) setzt hier Weltmeister Erik Durm von der SG Rieschweiler unter Druck. Der junge Goalgetter des VfR Baumholder kommt immer besser in Fahrt und trifft gerade zuverlässig ins Schwarze. Auch am Sonntag gegen den SV Winterbach? Stefan Ding

Als seinen persönlichen Tiefpunkt als Trainer des VfR Baumholder bezeichnet Christian Schübelin das 3:4 im Hinspiel gegen den SV Winterbach. Längst hat sich der VfR berappelt und greift mittlerweile sogar Tabellenführer Hauenstein an.

Übernimmt der VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den SV Winterbach womöglich die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga? Der zwei Punkte bessere Spitzenreiter SC Hauenstein (der freilich ein Spiel weniger bestritten hat) steht nämlich vor einem enorm schwierigen Auswärtsspiel beim SV Rodenbach, der längst auch in die Aufstiegsverlosung zurückgekehrt ist.







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