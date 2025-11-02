SG Hüffelsheim verliert Wieder vier Gegentore und Ärger über den Schiri 02.11.2025, 11:31 Uhr

i Wirft sich in jeden Ball: Der Hüffelsheimer Angreifer Simon Scherer (rotes Trikot) wurde für seinen Einsatz einmal mehr mit einem Treffer belohnt. Rechts: Mitspieler Thierno Keita. Klaus Castor

Die SG Hüffelsheim muss nach zwei Niederlagen gegen Mitkonkurrenten nach oben hin abreißen lassen. Beim 1:4 gegen TB Jahn Zeiskam waren auch erneut Muster zu erkennen.

Aufsteiger SG Hüffelsheim ist einmal mehr vor Augen geführt worden, dass ihm zur absoluten Spitzenklasse der Fußball-Verbandsliga noch etwas fehlt. Mit 1:4 (1:1) unterlagen die Gastgeber dem Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam.„Das war ein wahnsinnig gutes und intensives Spiel“, bilanzierte SGH-Trainer André Weingärtner und fügte an: „Natürlich sind wir unglücklich, erneut vier Gegentore kassiert zu haben, einige hat das auch richtig runtergezogen.







