Vorsitzender lobt Cheftrainer Wie Topf und Deckel: Scherer verlängert in Winterbach Olaf Paare 27.05.2026, 12:24 Uhr

i Sie bilden auch in der neuen Saison das Trainerteam des SV Winterbach: Patrick Jungblut (von links), Elias Pfenning, Torben Scherer und Michael Wurmehl. Klaus Castor

Pfingstzelten, Derbysieg gegen den TuS Hackenheim und das Erreichen des Klassenverbleibs – nun auch noch die Verkündung der Trainerentscheidung: Beim SV Winterbach haben es die letzten Saisontage in sich.

Torben Scherer bleibt Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach. Das bestätigte der Verein nach dem Eintüten des Klassenverbleibs. Mit ihm werden auch Co-Trainer Patrick Jungblut, der spielende Co-Trainer Elias Pfenning und Torwarttrainer Michael Wurmehl an Bord bleiben.







Artikel teilen

Artikel teilen