Pfingstzelten, Derbysieg gegen den TuS Hackenheim und das Erreichen des Klassenverbleibs – nun auch noch die Verkündung der Trainerentscheidung: Beim SV Winterbach haben es die letzten Saisontage in sich.
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Torben Scherer bleibt Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach. Das bestätigte der Verein nach dem Eintüten des Klassenverbleibs. Mit ihm werden auch Co-Trainer Patrick Jungblut, der spielende Co-Trainer Elias Pfenning und Torwarttrainer Michael Wurmehl an Bord bleiben.