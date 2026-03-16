Für die achte Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir uns diesmal in die Verbandsliga Südwest begeben – und sprechen ausführlich über die Teams SG Eintracht Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim und SV Alemannia Waldalgesheim.

Drei Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet sind in der Fußball-Verbandsliga Südwest beheimatet. Die SG Eintracht Bad Kreuznach benötigt als Tabellenelfter in den kommenden Spielen noch einige Zähler, um den Klassenverbleib endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Besser sieht es da schon bei der SG Hüffelsheim (Platz sechs) und dem SV Alemannia Waldalgesheim (Rang fünf) aus.

i Lukas Erbelding (links) und Olaf Paare widmen sich in der neuesten Podcast-Folge der Verbandsliga Südwest. Kevin Rühle

Wie ist das bisherige Abschneiden der Mannschaften zu bewerten, und was ist für sie in dieser Saison noch drin? Unter anderem darüber sprechen unsere Reporter Lukas Erbelding und Olaf Paare in der neuen Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“. Gleichzeitig gehen sie schon jetzt der Frage nach, wie es um die Erfolgsaussichten des Trios in der kommenden Spielzeit 2026/2027 bestellt ist.

Die Folge ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!