2:5-Niederlage in Desloch Wie einst England – SC Idar II kennt eine Regel nicht Sascha Nicolay 13.09.2026, 08:00 Uhr

i Stephan Holländer sah, wie der SC Idar-Oberstein II in Desloch einigermaßen unnötig verlor. Der Trainer und seine Mannschaft steckten gegen die SG Meisenheim ein 2:5 ein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Unter Wert musste sich der SC Idar-Oberstein II bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied 2:5 geschlagen geben. Schwierigkeiten links hinten und Regelunkenntnis begünstigten die Niederlage.

Der SC Idar-Oberstein II hat sein Duell in der Fußball-Landesliga bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied am Ende deutlich 2:5 (0:2) verloren. Doch so klar, wie es das Resultat auszusagen scheint, war die Angelegenheit nicht. „Es fällt mir schwer, ein Resümee zu ziehen“, sagte SC-Coach Stephan Holländer und meinte dann: „Wir haben das Spiel durch leichtsinnige individuelle Fehler verloren.







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