Winterbacher im Flow Wer setzt den Aufwärtstrend am Felsen fort? Olaf Paare 23.04.2026, 12:55 Uhr

i Wollen den dritten Sieg in Folge: Torben Scherer, der Trainer des SV Winterbach, und sein Team. Stefan Ding

Im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga schaut alles auf die SG Rieschweiler. Der Westpfalz-Klub belegt den Platz, der den Abstieg bedeuten könnte. Die Teams davor punkteten zuletzt regelmäßig. Das gilt auch für den SV Winterbach.

Der SV Winterbach und der TSC Zweibrücken tun alles dafür, die Abstiegszone der Fußball-Landesliga schnellstmöglich zu verlassen. Die Winterbacher haben die vergangenen beiden Partien 4:1 gewonnen, die Zweibrückener haben vier der zurückliegenden fünf Begegnungen für sich entschieden.







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