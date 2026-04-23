Im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga schaut alles auf die SG Rieschweiler. Der Westpfalz-Klub belegt den Platz, der den Abstieg bedeuten könnte. Die Teams davor punkteten zuletzt regelmäßig. Das gilt auch für den SV Winterbach.
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Der SV Winterbach und der TSC Zweibrücken tun alles dafür, die Abstiegszone der Fußball-Landesliga schnellstmöglich zu verlassen. Die Winterbacher haben die vergangenen beiden Partien 4:1 gewonnen, die Zweibrückener haben vier der zurückliegenden fünf Begegnungen für sich entschieden.