Einem echten Stresstest wird die bärenstarke Serie der SG Meisenheim unterzogen. Am Sonntag sind die Glanstädter beim punktgleichen SV Hermersberg, der höhere Ansprüche hegt, zu Gast.
Verfolgerduell? Gar ein Spitzenspiel? Heißer Kampf um Rang zwei? Für die Landesliga-Partie zwischen dem SV Hermersberg und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gibt es einige Bezeichnungen. „Für mich ist es ein Spiel wie jedes andere auch“, relativiert Jens Bohr, der Trainer der Meisenheimer Fußballer.